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الأحد، 07-11-2021 08:32 م

إطلاق مشروع مد جيمز السياحي في عجلون

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الوكيل الاخباري- أطلقت في قلعة عجلون الأثرية اليوم الأحد فعاليات مشروع "ميد جيمز"، والذي يعنى بإعادة التجربة السياحية في المواقع الأثرية باستخدام تطبيقات الألعاب.

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وقال مدير مديرية المتاحف في دائرة الآثار العامة باسم المحاميد، إن المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي يهدف الى تعزيز التجربة السياحية من خلال تطبيقات الألعاب ونشر تجارب جديدة.


وأضاف، إن تقديم مثل هذه التجارب يمكن أن يعطي ميزة تنافسية لجاذبية المواقع غير الجاذبة للسياح، مشيرا الى أن تقييم المبادرات متعددة الثقافات وعبر الحدود أمر ضروري قبل فتحها أمام السياح الأجانب بسبب اختلاف تقبل الناس لمثل هذه المفاهيم والاختلافات الثقافية.


وأشار الى انه سيتم من خلال المشروع تطوير 40 لعبة سياحية في 12 موقعًا سياحيًا في لبنان والأردن وإيطاليا وإسبانيا، وسوف يشمل ذلك الألعاب المادية (البحث عن الكنوز، والحرف اليدوية، وغيرها) وكذلك الألعاب الرقمية (تجارب الواقع الافتراضي والتطبيقات) ويمكن ربط الألعاب المحلية لتشجيع استكشاف المزيد من المواقع والإقامات الطويلة وزيارات العودة.


وبين ان المشروع يعتمد اعتمادًا كبيرًا على المجتمعات المحلية، لوضع تصور للألعاب وتنفيذها من خلال العمل الحر أو الشركات الناشئة لكل من الأفراد التكنولوجيين والأفراد ذوي المهارات المنخفضة اليدوية والتنظيمية، ما يوفر فرص عمل للشباب والشابات، مبينا انه سيتم الاعتماد على الموارد والأولويات والأهداف المحلية لشرائح السياحة المختلفة (التفاعل الاجتماعي، التعليم، الترفيه) في اختيار التطبيقات.


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