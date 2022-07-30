إطلاق معسكر المسارات السياحية في الكرك

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية شباب الكرك اليوم السبت معسكر المسارات السياحية تحت عنوان "عطاء وانتماء" بمشاركة عدد من الشباب المتطوعين من مختلف أنحاء لواء الأغوار الجنوبية.



وقال مشرف المعسكر حسام الجعارات، إن هذا المعسكر يأتي ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء للعام 2022 العمل التطوعي ويهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الشباب من خلال التعرف على المواقع السياحية والتاريخية والسعي للترويج لها محلياً ودولياً بالإضافة إلى إكساب الشباب الأنماط الصحية السليمة وبناء منظومة قيمية للحفاظ على الممتلكات العامة .

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