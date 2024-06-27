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الخميس، 27-06-2024 02:56 م

إطلاق منصة تفاعلية لمعلومات تغير المناخ في الأردن

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الوكيل الاخباري -  اختتمت اليوم الخميس الورشة التدريبية التي نظمها بنك تنمية المدن والقرى، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وبرنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لدعم البلديات في الأردن، لمجموعة من مديري مديريات التنمية المحلية ودوائر الاستثمار في البلديات إضافة الى مجموعة معنية بالاستثمار والتنمية المحلية في البنك.

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وتضمنت الورشة التي استمرت يومين التعريف بالقوانين والتشريعات الناظمة للاستثمار في البلديات والجهات المعنية وحوافز الاستثمار، كما تضمنت إعداد دراسة جدوى المشاريع، ومفاهيم أساسية في إدارة المخاطر ومفاهيم وبنود قياسية في عقد المشاركة ووثيقة طلب العروض.

 

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