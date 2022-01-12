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الأربعاء، 12-01-2022 04:18 م

إطلاق منصة دعم فاتورة الكهرباء رسميا - رابط

ييييييييييييييييييي


الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة، اليوم الأربعاء، رسمياً، عن إطلاق المنصة التي أعدتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ، للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من نيسان 2022.

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وكان وزير الطاقة الثروة المعدنية صالح الخرابشة أكد خلال مؤتمر صحفي حضره "الوكيل الإخباري" اليوم الاربعاء، على أن أكثر من 90% من الاردنيين لن تؤثر عليهم التعرفة الكهربائية الجديدة. 


من جهته قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، إن اجراءات تعبئة الطلب عبر المنصة سهلة جدا ولا يوجد فيها اي تعقيد. 

 

للدخول الى المنصة انقر هنا

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