إطلاق نموذج رقمي لتحديد أولويات الاستثمار في الأردن

الوكيل الاخباري- أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) وبتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة في الأردن (يونيسف)، نموذجا رقميا اقتصاديا ذكيا لتحليل أثر السياسات الاقتصادية وفي تحديد أولويات الاستثمار.



وقالت الوزارة في بيان صحفي الأربعاء، إن النموذج الجديد الذي يطلق عليه "نموذج التوازن العام القابل للحساب (Jordan CGE Model)"، يعتبر أداة مفيدة لصانعي القرار ومحللي السياسات، ويتم استخدامه للتنبؤ بالسلوكيات المستقبلية للاقتصاد، ويعمل النموذج على قياس العلاقات بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويقدم النموذج تقديرات للتغيرات في العرض والطلب وأسعار السلع والخدمات والتحديات الناجمة عن الآثار الخارجية بناءً على البيانات الإحصائية.



وأكّد الوزير الشريدة أهمية النموذج في عملية التخطيط التنموي، وتقييم الآثار الناجمة عن تغيير السياسات، ومعرفة الآثار الإيجابية والسلبية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.



وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تقدير الحكومة الأردنية لـ "إسكوا ويونيسف" على الشراكة والدعم المتواصل للمملكة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مثمناً الجهود المبذولة لبناء هذا النموذج الخاص بالأردن.



وقالت الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) رولا دشتي إن الأردن يعد أول دولة من دولة من الدول الأعضاء في "إسكوا" التي تتمكن من تطوير هذا الجيل الجديد من النماذج الاقتصادية الذكية التي تُمكن صانع القرار من محاكاة مجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية بصفة فورية وتفاعلية .



من جانبها، أشارت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة في الأردن (يونيسف) تانيا شابويزات بأن هذا المشروع المشترك مع "إسكوا" يأتي كامتداد للتعاون المشترك وطويل الأمد مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العديد من الجوانب التنموية.

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