إطلاق 6 خدمات إلكترونية في هيئة الاستثمار

الوكيل الاخباري -

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أطلق وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، في هيئة الاستثمار، اليوم الثلاثاء 6 خدمات الكترونية مؤتمتة من خدمات وزارة العمل تقدم من خلال مفوض وزير العمل لدى الهيئة.وتعد الخدمات المؤتمتة تجسيداً للتعاون المشترك والمتكامل بين الجهات الحكومية المتعددة لتقديم خدمات إلكترونية سريعة وذات كفاءة عالية لتسهيل إجراءات ومعاملات المستثمرين، وبما ينعكس إيجابا على البيئة الاستثمارية في الأردن. وأكد القطامين أهمية التحول الرقمي وزيادة كفاءة تشغيل تكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمات المقدمة للمشاريع الاستثمارية، مؤكدا أهمية زيادة كفاءة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة في تقديم خدمات جديدة وتحسينها وبما يرتقي لطموحات وتطلعات المستثمرين. واشار إلى أن الحكومة تعمل وتوجه إلى الإسراع في التحول الرقمي لدوره الكبير في التطوير وتغيير نماذج العمل التقليدية وزيادة كفاءة سير العمل وتقليل الأخطاء وتسريع طريقة العمل اليومية، من خلال تطبيق خدمات جديدة بسرعة ومرونة وتحسين الجودة وتطوير الأداء، إضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين المنتج وبما يحقق رضا المستثمرين وتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية، مشيرا الى أن إطلاق ست الكترونية تأتي في هذا السياق.من جهته قال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة، إن إطلاق الخدمات الخاصة بوزارة العمل جاء ضمن المرحلة الثانية من مشروع الأتمتة الإلكترونية لخدمات هيئة الاستثمار، حيث تم أتمتة 23 خدمة ضمن المرحلة الأولى وسيتم استكمال باقي الخدمات قريبا، مؤكداً أن هذا المشروع يهدف الى ايجاد بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين، إضافة إلى تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال.وأضاف، أن هيئة الاستثمار عملت على مشروع إعادة هندسة وأتمتة الخدمات الرئيسية التي تقدمها للمشاريع الاستثمارية من خلال التشارك مع مفوضي الوزارات والمؤسسات الحكومية الموجودين لدى النافذة الاستثمارية في الهيئة، لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين.واستعرض حرتوقة الخدمات التي أطلقتها الهيئة اليوم، والتي تشمل خدمة الموافقة على استبدال واستقدام العمالة من الخارج في المشاريع الإستثمارية، والموافقة على استخدام العمالة من داخل الاردن، والموافقة على تجديد تصاريح العمل والموافقة على طلب تغيير مهنة، إضافة إلى الموافقة على تغيير مكان العمل.وعن خدمات هيئة الإستثمار من جهته أكد المدير التنفيذي في المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا، الشركة المنفذة لمشروع الأتمتة بلال ابو سماحة، انه تم تطوير هذه المجموعة من خدمات وزارة العمل المقدمة في هيئة الاستثمار حسب افضل الممارسات العالمية في مجال الحكومة الذكية من خلال تحسين الاجراءات والاستخدام الامثل للتقنية وربط جميع الجهات الحكومية الشريكة في الخدمة لخلق بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين من خلال تقديم قنوات الكترونية ذكية تعزز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.