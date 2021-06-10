إعادة النظر بتعرفة الكهرباء في المملكة

الوكيل الاخباري -

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أعلنت الحكومة أنها تعتزم إعادة النظر في التعرفة الكهربائية.وحول تعديل أسعار الكهرباء التي أوصى بها البنك الدولي مؤخرا، قال وزير التخطيط الدكتور ناصر الشريدة، خلال مؤتمر مشترك مع ممثلي بعثة البنك الدولي التي تزور المملكة حاليا،إن هناك “مقترحات عديدة للطاقة منها إعادة النظر في التعرفة القائمة وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، نقوم بدراستها”.وأكد أن “الهدف ليس زيادة (أسعار) الكهرباء وإنما إزالة التشوهات القائمة بالتعرفة وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه”، مشددا على أن “أي إجراء من هذا القبيل لن يتأثر منه محدودي الدخل والفقراء”.