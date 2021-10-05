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الثلاثاء، 05-10-2021 01:52 م

إعادة تأهيل مبنى قصر عدل العبدلي

قصر العدل


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة العطاءات الحكومية، اليوم الثلاثاء، عن طرحها العطاء الخاص بإعادة تأهيل مبنى قصر عدل العبدلي في محافظة العاصمة.

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ودعت الدائرة، في بيان صحفي، المقاولين الاردنيين الاشتراك في العطاء على النحو التالي: المقاولون المصنفون بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة في مجال الابنية اختصاص انشاء ابنية بالفئة الاولى، ولديهم كذلك تصنيف في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة اختصاص الكهروميكانيك والطاقة المتجددة بالفئة الأولى أو الثانية مجتمعة.


فيما المقاولون الاردنيون المصنفون لدى الدائرة في مجال الابنية اختصاص انشاء ابنية بالفئة الأولى بالائتلاف مع المقاولين الاردنيين المصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة اختصاص الكهروميكانيك والطاقة المتجددة بالفئة الأولى أو الثانية . 


وأوضحت الدائرة انه يسمح بالائتلاف بين شركتين كحد اقصى لتحقيق شروط دعوة العطاء ولا يسمح لأي شركة المشاركة في أكثر من ائتلاف، وفي حال التقدم كائتلاف يكون المقاول المصنف في مجال الابنية (اختصاص انشاء ابنية ) هو رئيس الائتلاف .


تدعو الدائرة الراغبين بالاشتراك مراجعة الدائرة اعتبارا من اليوم الثلاثاء أو سحب الدعوة من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني، مع وجوب التأكد من تسجيل المناقصين على بوابة نظام الشراء الإلكتروني WWW.JONEPS.GOV.JO.


وأوضحت الدائرة أنه بإمكان المناقصين الذين لم يسبق لهم التسجيل على نظام الشراء الإلكتروني الأردني التسجيل على النظام لدى الدائرة اعتبارا من اليوم  الثلاثاء وحتى يوم الخميس 28 تشرين الأول الحالي . ودعت المناقصين إلى متابعة موقع الدائرة على شبكة الانترنت www.gtd .Gov.jo وعلى نظام الشراء الإلكتروني الأردني للحصول على الملاحق التي قد تصدر على العطاء.


 




 

 


 

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