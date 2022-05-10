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الثلاثاء، 10-05-2022 08:06 م

إعادة تشكيل شركة البلد للاستثمار ببلدية إربد

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الوكيل الاخباري - عقدت هيئة مديري شركة "البلد" للاستثمار والتطوير والنقل المملوكة لبلدية إربد الكبرى، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأول، بعد إعادة تشكيلها بما يتواءم مع انتخاب مجلس بلدي جديد.

وتشكل مجلس هيئة المديرين الجديد من رئيس بلدية إربد الدكتور نبيل الكوفحي رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وعضوية: محمد خالد الردايدة، والمهندس محمد الأمعري، وعماد النداف، والمهندس حسين الشيخ إلى جانب رئيسي غرفتي التجارة والصناعة، بينما جرى تسمية مدير دائرة الاستثمار في البلدية أمينا للسر.

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