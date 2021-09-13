إعادة زيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل أيام الجمعة

الوكيل الاخباري- أعلنت ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل عن اعادة فتح ابواب الزيارة امام ذوي النزلاء ايام الجمعة لتكون ايام الزيارة ( الاحد، الثلاثاء، الجمعة ) ومن الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر .
وأهابت الادارة بالزوار الكرام التقيد بالايام والأوقات المحددة والالتزام بتعليمات رجال الامن والحفاظ على الشروط الصحية وارتداء ادوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي.
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