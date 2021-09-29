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الأربعاء، 29-09-2021 07:06 ص

إعادة فتح الحدود البرية الأردنية السورية‏ اليوم

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الوكيل الإخباري - يبدأ، الأربعاء، تنفيذ قرار إعادة فتح الحدود البرية الأردنية السورية‏ ‏(مركز حدود جابر-نصيب).

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ومن جهته أشار وزير الداخلية مازن الفراية، إلى أن إعادة فتح مركز حدود جابر، سيكون "وفق مصفوفة إجراءات فنية ولوجستية ‏خاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين".


وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي، إن "القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة، وهو الأمر ‏الذي جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء خلال زيارته ‏لمركز حدود جابر في الثامن من شهر تموز/ يوليو الماضي".


كما وسيتم فتح حدود مركز جابر بطاقته الكاملة"، موضحا أن "التجهيزات اللوجستية داخل المركز شبه مكتملة من ناحية الكوادر والطاقة الاستيعابية لاستقبال عدد أكبر من الشاحنات، في ظل وجود نحو 200 شاحنة قادمة ومغادرة من وإلى الأردن حاليا".

 


وسيتم الإبقاء على نظام back to back  كنظام اختياري فيما يتعلق بالشحن، وسيتم السماح لجميع المسافرين ومن جميع الجنسيات بالخروج من الأردن والعودة إليها دون الحاجة إلى موافقة مسبقة ضمن البروتوكول الصحي المعتمد من وزارة الصحة". 


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