إعادة فتح السوق الشعبي في مأدبا

الوكيل الإخباري - قررت بلدية مأدبا اليوم الأحد إعادة فتح السوق الشعبي في المدينة، والواقع في سوق الجمعة سابقاً مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.

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وقال متصرف قصبة مأدبا ورئيس لجنة البلدية أحمد بركات الزهير، إن استمرارية فتح السوق مشروطة بمدى التزام أصحاب البسطات والتجار والمواطنين بالإجراءات الصحية، مضيفاً أن فتح السوق جاء مراعاة لظروف التجار وأصحاب البسطات.



وبين الزهير أن دور البلدية في إعادة فتح السوق هي تلبية لاحتياجات فئة كبيرة من المواطنين وبأسعار مقبولة، وتمكين أصحاب البسطات من عرض معروضاتهم بشكل قانوني خاضع لرقابتنا، مؤكداً ضرورة الالتزام بأعلى درجات الصحة والسلامة العامة لضمان استئناف عمل السوق.

