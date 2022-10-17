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الإثنين، 17-10-2022 04:55 م

إعادة فتح المسرب الأيمن من طريق المطار

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، إنه تم بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين إعادة فتح المسرب الايمن من طريق المطار باتجاه عمان في المنطقة الواقعة مقابل جامعة الاسراء، بعد أن تم اغلاقه بشكل مؤقت واحترازي، اثر تدهور مركبة شحن.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الاثنين، أن كوادرها العاملة في الميدان بالتعاون مع الشركاء كافة، ازالت العوائق الناتجة عن الحادث، وفق الأصول.

يشار إلى أنه تم إغلاق الطريق بشكل احترازي مؤقت اثر تدهور مركبة شحن ظهر اليوم الاثنين.

 




 

 


 

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