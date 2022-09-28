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الأربعاء، 28-09-2022 02:13 م

إعادة فتح جسر الكمالية أمام حركة المركبات

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاربعاء، الانتهاء من اعمال استبدال فواصل التمدد على جسر الكمالية، وإعادة فتح الجسر أمام حركة المركبات.

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وقالت الوزارة إنه تم إغلاق الجسر فجر يوم الجمعة الماضي، وباشرت الكوادر العاملة تنفيذ الاعمال المطلوبة على مدار الساعة وبإشراف من كوادر مديرية صيانة الطرق والجسور.


ونوهت، إلى أنه سيتم البدء بالمرحلة الثانية من أعمال المشروع بالانتقال لجسر ام النعاج و الإنتهاء بجسر عين الباشا (2) تباعا موضحةً أنه تم تقسيم العمل بالمشروع لغايات ضمان ديمومة العمل بالمشروع ووفق الأولويات .


 




 

 


 

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