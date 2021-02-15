

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان إعادة فتح طريق اربد - عمان - جرش بشكل طبيعي اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء بعد انتهاء الاعمال الأساسية في المنطقة التي تعرضت للانزلاق قرب جامعة جرش.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم الاثنين، انه ونظرًا لارتفاع طبقات الردم التي تم وضعها على جانب الانهيار للطريق والتي تحتاج الى بعض الوقت لأخذ وضعها بالشكل النهائي ليتم لاحقاً تكملة صيانة الطريق بوضع طبقات اسفلتية عند منطقة الانهيار .وبينت الوزارة، أنه سيتم الغاء تحويلة السير التي تم اعتمادها خلال الأيام السابقة، لافتة إلى إن الانهيارات المتكررة التي يشهدها طريق (عمان/جرش/اربد) ناتجة عن الطبيعة الجيولوجية للمكان وتغير الخواص الكيميائية والفيزيائية للطبقات الصخرية عند تعرضها للمياه والرطوبة وكميات كبيرة من الأمطار.