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الأربعاء، 26-01-2022 11:17 م

إعادة فتح طريق النقب بعد اغلاقه احترازيا والأشغال تدعو لعدم الخروج من المنازل

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان، الأربعاء، بالتعاون مع مديرية الامن العام عن إعادة فتح طريق النقب امام المركبات بعد ان تم اغلاقه مؤقتا؛ ليتسنى لآليات العاملة في الميدان العمل على نثر الملح تحسبا لتشكل الانجماد على الطريق.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي وصل موقع "الوكيل الاخباري"، إن كوادرها العاملة في الميدان قامت بنثر الملح على طريق النقب والطرق المعرضة لتشكل الانجماد، تحسبا لحدوث الانزلاقات عليها، حيث تم اغلاق بعضها بشكل مؤقت ليتسنى لآليات القيام بعملها على اكمل وجه.

 

ودعت الوزارة، المواطنين إلى عدم استخدام المركبات وركنها على جوانب الطرق خلال الظروف الجوية المتوقعة خصوصا في المناطق المتوقع ان تشهد تساقطات للثلوج، الا للضرورة القصوى؛ كي لا تتسبب بإعاقة عمل الاليات والكوادر العاملة في الميدان لفتح الطرق وإزالة التراكمات الثلجية المتوقع تساقطها على الطرق.

 

وأهابت الوزارة، بالمواطنين بتوخي اقصى درجات الحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، مشيرة إلى أن الكوادر الميدانية العاملة في الميدان باشرت منذ صباح اليوم بإجراء جولات ميدانية تفقدية وتم تثبيت الاليات في المناطق الأكثر عرضة للتأثر بالمنخفض الجوي لمعالجة أي ملاحظة وإزالة التراكمات بشكل فوري.

 

يشار إلى أن الوزارة تعمل ضمن خطة الطوارئ القصوى اعتبارا من صباح يوم الأربعاء، وتستقبل الملاحظات والشكاوى من خلال تطبيق نظام بلاغات طوارئ وزارة الاشغال العامة والإسكان او من خلال ارقام غرف الطوارئ والمعلن عنها على منصات الوزارة والتي تعمل على مدار 24 ساعة على الأرقام التالية:

 

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ) (0780377223)  

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)

غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366) 

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)

غرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البتــــــــرا (0780377012)

 




 

 


 

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