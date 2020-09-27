إعادة فتح مركز حدود جابر بشكل تجريبي

الوكيل الإخباري - عاد مركز حدود جابر بشكل تجريبي ، للعمل أمام حركة الشاحنات، الأحد، تمهيدا لإعادة افتتاحه رسميا، بعد إغلاقه الشهر الماضي بسبب الوضع الوبائي.

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وكان وزير الداخلية سلامة حمّاد،قرر في 12 آب/أغسطس إغلاق حدود جابر، بسبب الوضع الوبائي، وتقرر حينها تكليف وزير الصحة سعد جابر وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، باتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة للحجر على العاملين في المركز، وإجراء الترتيبات اللازمة بهذا الخصوص، وذلك بعد تزايد أعداد إصابات الكوادر العاملة في المركز بفيروس كورونا المستجد.

يذكر ان عدد قليل من الشاحنات دخلت المعبر "فارغة" ، حيث دخلت لتنفيذ عمليات النقل التبادلي (باك تو باك) بعد تأهيل ساحات داخل الحدود، والعمل بإجراءات تضمن السلامة العامة وتقلل المخالطة مع الموظفين.



