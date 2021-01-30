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السبت، 30-01-2021 11:27 ص

بالتنسيق مع وزارة الصحة

إعادة فتح منشآت اقتصادية الإثنين

من
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - يبدأ العمل بتنفيذ الحزمة الثانية من إعادة فتح المنشآت الاقتصادية ، الإثنين ، على ضوء ما أعلنته وزير الصناعة والتجارة والتموين ، المهندسة مها العلي - في وقت سابق - حيث العمل على فتح عدد من القطاعات الاقتصادية والمنشآت.

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ويأتي ذلك اعتمادا على فتح الأسواق بالتنسيق مع وزارة الصحة بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية على المنشآت الناجمة عن الإغلاق، علما أن فتح القطاعات من خلال الحزمة الأولى بدأ سابقا، حيث رفع الحظر يوم الجمعة وإعادة فتح برك السباحة الخارجية والمحلات التجارية في الحدائق العامة ونوادي الفروسية.

وتتضمن الحزمة الثانية ، فتح مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة والأكاديميات الرياضية والبرك في المنشآت الفندقية، حيث سيكون ذلك في الأول من شهر شباط (2)، حيث يصادف الإثنين .

 

وشدّدت الحكومة ، على ضرورة الالتزام بارتداء الكمّامة والتباعد الجسدي ، وفق أمر الدفاع (25) الذي صدر مؤخرا ، لمنع انتشار كورونا .

 

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