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الثلاثاء، 30-11-2021 02:14 م

إعادة 229 مواطنا لمنازلهم بحسب وثيقة الجلوة العشائرية في الزرقاء

الزرقاء


الوكيل الإخباري - أعلن محافظ الزرقاء حجازي عساف، اليوم الثلاثاء، عن إعادة 229 مواطنا إلى أماكن سكنهم بعد إجلائهم سابقا إثر قضايا عشائرية في محافظة الزرقاء، وذلك بحسب وثيقة الجلوة العشائرية المعتمدة أخيرا من وزارة الداخلية.

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وقال المحافظ، إنه جرى إنهاء معاناة 229 مواطنا عند إعادتهم إلى منازلهم، بعد سنوات عدة بناء على اتفاق بين أطراف النزاع، موضحا أن الاتفاق جاء استنادا للوثيقة العشائرية الخاصة بضبط الجلوة العشائرية التي جرى إقرارها أخيرا، بمشاركة الجهات المعنية والشيوخ والوجهاء كافة.


وأضاف أنه سيجري استكمال الإجراءات مع بقية القضايا العشائرية من خلال دراسة كل قضية على حدة.


 




 

 


 

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