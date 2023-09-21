إعداد قائمة من 14 طريقا لطرحها على نظام مدفوع الأجر



الوكيل الاخباري - أعدت الحكومة قائمة من 14 طريقا تفكر بطرحها على نظام (TOLL) بالشراكة مع القطاع الخاص وعلى رأسها طريق عمّان التنموي وطريق عمّان-عجلون الجديد، وفقا لوزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل ماهر أبو السمن.



وقال أبو السمن، الخميس، إنّه يتم التفكير أيضا بطريق جديد يربط الحدود العراقية بمدينة العقبة، وهو طريق يبلغ طوله بحدود 640 كلم وهناك تفكير بطرحه من خلال شراكة مع القطاع الخاص على أن يكون طريق مدفوع الأجر للمركبات التي تمر عليه.

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