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الخميس، 23-06-2022 03:09 م

"إعدام قاتل التطبيقية" يتصدر مواقع التواصل بالأردن

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - اثارت جريمة قتل الطالبة إيمان إرشيد الرأي العام الأردني، بعد أن أطلق شاب النار عليها، أمام كلية التمريض داخل جامعة العلوم التطبيقية. 

وتصدر وسم ( #اعدام_قاتل_التطبيقيه ) مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب النشطاء بإنزال عقوبة الإعدام بحق الجاني، ليكون عبرة لمن تسول لهم انفسهم الاستهتار بارواح الناس والإقدام على القتل.

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وربط النشطاء بين حادث مقتل الفتاة المصرية نيرة، وبين الطالبة إيمان، متسائلين عن كيفية دخول شخص يحمل سلاحاً نارياً الى حرم الجامعة.


وكان مصدر أمني اكد لـ "الوكيل الإخباري" أن الطالبة توفيت بعد نقلها إلى المستشفى، وأن الجاني لاذ بالفرار وما زال البحث جارٍ عنه.


ووفقا لمعلومات توصل اليها "الوكيل الإخباري" فإن الطالبة تدرس تخصص التمريض ، بالسنة الرابعة وعلى قائمة الخريجين، وكانت تؤدي اليوم الخميس أحد امتحاناتها النهائية .

و أوضحوا أن الطالبة غادرت قاعة الامتحان ، بعد ذلك سُمع دوي إطلاق نار بالقرب من كلية التمريض بالجامعة، وتبين أن الجاني قام بإطلاق 6 عيارات نارية على الطالبة أصابت رأسها ورقبتها وصدرها .


وأكدوا أن الجاني حاول إخفاء هويته ويلبس "طاقية" ويحمل عدداً من الكتب، وقام بإطلاق النار بشكل عشوائي بالهواء أثناء محاولته الهروب من الأمن الجامعي بعد تنفيذ جريمته.









 




 

 


 

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