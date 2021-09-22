إعطاء أكثر من 18 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة في الأردن

الوكيل الاخباري - أعطيت في الأردن أكثر من 18 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة الأربعاء.



وتوزعت الجرعات المعطاة البالغ عددها 18466جرعة، على 7181جرعة أولى و 11285 جرعة ثانية بحسب الأرقام الرسمية.



وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، 6.866023 مليون جرعة، توزعت على 3.653864 مليون جرعة أولى، و3.212159 مليون جرعة ثانية.



ووصل عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة، إلى 4097195 مسجلا.

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