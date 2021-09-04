السبت 04-09-2021
الوكيل الاخباري

هذا ما كشفه شقيق ياسمين عبد العزيز عن وضعها الصحي

تطورات جريمة قتل الصيدلاني نزار قازان في عمان

روبي تحضر لمفاجأة غير متوقعة

إعطاء أكثر من 20 ألف جرعة لقاح السبت

عشائر درعا تناشد الأردن وقف الاعتداء عليهم

بعد يوم على رحيل شقيقه.. وفاة طفل أفغاني ثان بفطر سام في بولندا

سوريا تطلق حملة تطعيم واسعة ضد كورونا غدا الأحد

الحكومة البريطانية: تطعيم الأطفال ضد كورونا سيتقرر خلال أيام في بريطانيا

البحرين: إتاحة الجرعة المنشطة لمن أكمل 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية من لقاح سبوتنيك

أكثر من 800 ألف إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة في الأردن

السبت، 04-09-2021 06:36 م

إعطاء أكثر من 20 ألف جرعة لقاح السبت

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 3,970,470 مسجلا بزيادة قدرها 7,605 مسجلين عن يوم الجمعة.

ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر السبت، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3,497,679 بزيادة مقدارها 8,952 جرعة.

كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 2,980,712 بزيادة مقدارها 11,547 جرعة.

وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 20,499 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6,478,391 جرعات أعطيت لمواجهة فيروس كورونا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

تطورات جريمة قتل الصيدلاني نزار قازان في عمان

main_image61338d0f2e35e

عشائر درعا تناشد الأردن وقف الاعتداء عليهم

f

أكثر من 800 ألف إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة في الأردن

كورونا 2

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

الهواري

الهواري : تجربة التطعيم في الأردن مميزة

8202124215824118166142

العمري رئيساً وشقير مقرراً للجنة تطوير جائزة الحسين للإبداع الصحفي

أخبار متعلقة
وزارة الصحة

6406079 جرعة لقاح ضد كورونا أعطيت بالاردن

3202116224748247857335

مركز تطعيم العلوم التطبيقية يستقبل مراجعيه حتى نهاية الشهر الحالي

وزارة الصحة

أكثر من 56 ألف جرعة أعطيت ضد كورونا الأربعاء

وزارة الصحة

نحو 51 ألف جرعة لقاح أُعطيت الثلاثاء

2021_6_27_20_40_22_591

الصحة: 545 ألف شخص تخلفوا عن تلقي اللقاح

عمان خاص

الصحة: الحجر الصحي للقادمين من 7 دول