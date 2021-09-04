إعطاء أكثر من 20 ألف جرعة لقاح السبت

الوكيل الاخباري - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 3,970,470 مسجلا بزيادة قدرها 7,605 مسجلين عن يوم الجمعة.



ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر السبت، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3,497,679 بزيادة مقدارها 8,952 جرعة.



كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 2,980,712 بزيادة مقدارها 11,547 جرعة.



وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 20,499 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6,478,391 جرعات أعطيت لمواجهة فيروس كورونا.

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