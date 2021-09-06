الإثنين 06-09-2021
الوكيل الاخباري

أسترازينيكا : نتعاون مع الأردن للقضاء على الجائحة

أمريكا: استئناف قطر دعم غزة تطور مرحب به للغاية

ورشة حول الاستثمار في زراعة الشمندر السكري والعلفي

حوارية تناقش قضايا التمويل ما بعد كورونا في الزرقاء

بدء استقبال مرضى الكلى بمستشفى الملكة رانيا في البترا

اختتام فعاليات التمرين التعبوي صوت الحق للمنطقة العسكرية الشرقية

إعطاء أكثر من 23 ألف جرعة لقاح الإثنين

الاعلان عن موعد نتائج القبول الموحد

الأردن يرسل طائرة مساعدات جديدة إلى لبنان

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الإثنين، 06-09-2021 05:42 م

إعطاء أكثر من 23 ألف جرعة لقاح الإثنين

كورونا 2


الوكيل الاخباري  - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 3,989,172 مسجلا بزيادة قدرها 8,393 مسجلين عن يوم الأحد.

ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الإثنين، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3,524,198 بزيادة مقدارها 10,578 جرعة.

كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 3,011,894 بزيادة مقدارها 12,855 جرعة.

وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 23,433 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6,536,092 جرعات أعطيت لمواجهة فيروس كورونا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920212154352204712794

أسترازينيكا : نتعاون مع الأردن للقضاء على الجائحة

w

ورشة حول الاستثمار في زراعة الشمندر السكري والعلفي

920211205929241499687

حوارية تناقش قضايا التمويل ما بعد كورونا في الزرقاء

8202130211312684062026

بدء استقبال مرضى الكلى بمستشفى الملكة رانيا في البترا

8202131112321623372733

اختتام فعاليات التمرين التعبوي صوت الحق للمنطقة العسكرية الشرقية

920215131851686373668

الاعلان عن موعد نتائج القبول الموحد

أخبار متعلقة
420212210572132317685

وزير الصحة : أكثر من 7 آلاف شخص أصيبوا أكثر من مرة بكورونا بالمملكة

8202119174319459317597

الصحة تأمل بإعطاء نصف مليون مطعوم الأسبوع المقبل

3202116224748247857335

مركز تطعيم العلوم التطبيقية يستقبل مراجعيه حتى نهاية الشهر الحالي

61168f6d078d3

تلقي 7858 جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة في الأردن

وزارة الصحة

الصحة تعلن مراكز التطعيم وأنواع اللقاحات الجمعة - أسماء

كورونا 2

الصحة تدعو لتوخي الحذر بسبب الوضع الوبائي في المملكة