إعطاء أكثر من 23 ألف جرعة لقاح الإثنين

الوكيل الاخباري - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 3,989,172 مسجلا بزيادة قدرها 8,393 مسجلين عن يوم الأحد.



ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الإثنين، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3,524,198 بزيادة مقدارها 10,578 جرعة.



كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 3,011,894 بزيادة مقدارها 12,855 جرعة.



وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 23,433 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6,536,092 جرعات أعطيت لمواجهة فيروس كورونا.

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