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الخميس، 26-08-2021 07:20 م

إعطاء أكثر من 38 ألف جرعة لقاح الخميس

الصحة موظفين


الوكيل الاخباري - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 3,900,206 مسجلا بزيادة قدرها 8,547 عن يوم الأربعاء.

ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الخميس، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم  3,412,620 بزيادة مقدارها 11,428 جرعة.

كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 2,847,211 بزيادة مقدارها 24,965 جرعة.

وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 38,502 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6,259,831 جرعة أعطيت لمواجهة فيروس كورونا.

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