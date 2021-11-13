السبت 13-11-2021
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إعطاء أكثر من 83 ألف جرعة من لقاح كورونا في الأردن

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السبت، 13-11-2021 06:09 م

إعطاء أكثر من 83 ألف جرعة من لقاح كورونا في الأردن

الصحة


الوكيل الاخباري - أُعطيت أكثر من 83 ألف جرعة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا في الأردن خلال الأسبوع الأخير، وفق بيانات وزارة الصحة، السبت.

وتوزعت الجرعات المعطاة خلال الأسبوع الأخير والبالغ عددها 83441 ، على 39772 جرعات أولى، و43669 جرعة ثانية.

وأُعطيت 11770 جرعة جديدة خلال 24 ساعة، منها 4656 جرعة أولى، و7114 جرعة ثانية.

ووصلت حصيلة الجرعات المعطاة في الأردن منذ بدء برنامج التطعيم مطلع العام الحالي إلى 7643784 جرعة موزعة على 4036388 جرعة أولى، و3607396 جرعة ثانية.

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