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الثلاثاء، 08-06-2021 05:40 م

إعطاء أكثر من 86 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة في الأردن

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الوكيل الاخباري - أُعطيت 86201 جرعة جديدة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد في الأردن خلال 24 ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة الصادرة الثلاثاء.
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ووصلت حصيلة متلقي الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 1.865538 مليون شخص وفق إعلان وزارة الصحة الثلاثاء.

وتلقى 592496 ألف شخص جرعتي اللقاح الواقي من الفيروس، فيما بلغ عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح 2.775614 مليون شخص، وبزيادة قدرها 32237 مسجلا خلال 24 ساعة.

الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي توقع لـ "المملكة"، إعطاء "عدد كبير" من جرعات اللقاح يوم الثلاثاء.

وعبّر عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، الاثنين، عن أمله في الوصول إلى 4 ملايين متلقٍ للقاح في الأردن بحلول الأول من أيلول/سبتمبر.

 




 

 


 

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