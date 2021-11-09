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الثلاثاء، 09-11-2021 05:35 م

إعطاء 13 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كورونا 7


الوكيل الاخباري - أعطيت نحو 13 ألف جرعة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا في الأردن خلال 24 ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة الثلاثاء.

وتوزعت الجرعات المعطاة البالغ عددها 13181 جرعة، على 6711 جرعة أولى و6470 جرعة ثانية، بحسب الأرقام الرسمية.

وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، 7602182 جرعة، توزعت على 4018208 جرعة أولى و3583974 جرعة ثانية.

ووصل عدد المسجلين على المنصة التي أطلقتها وزارة الصحة والخاصة بتلقي اللقاحات، إلى 4390715 شخصا.

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