إعطاء 14 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الأردن

الوكيل الاخباري - أعطيت نحو 14 ألف جرعة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا في الأردن خلال أربع وعشرين ساعة ماضية، وفق بيانات وزارة الصحة الأحد.



وتوزعت الجرعات المعطاة البالغ عددها 14270 جرعة، على 7610 جرعة أولى و6660 جرعة ثانية، بحسب الأرقام الرسمية.



وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، 7574613 جرعة، توزعت على 4004226 جرعة أولى و3570387 جرعة ثانية.



ووصل عدد المسجلين على المنصة التي أطلقتها وزارة الصحة والخاصة بتلقي اللقاحات، إلى 4379039 شخصا.

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