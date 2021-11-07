الأحد 07-11-2021
الوكيل الاخباري

مذكرة تفاهم بين جامعة مؤتة والكهرباء الوطنية في البحث والتدريب

الجامعة الهاشمية تبحث التعاون المشترك مع الملحقية الثقافية الكويتية

أستراليا: الجرعات المعززة من لقاح كورونا ضرورة لاحتواء الجائحة

البرلمان العربي يدين اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية

وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأممي الخاص لسوريا

إعطاء 14 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الأردن

أسس لتوسيع شريحة المستفيدين من فلس الريف

الموافقة على بيع بذار القمح للمزارعين بـ450 ديناراً للطن

تخفيض نسبة رسم التجزئة المستوفى من شركات الإسكان

إقرار مشروع تعديل الدستور وقانون الانتخاب

الأحد، 07-11-2021 05:42 م

إعطاء 14 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الأردن

وزارة الصحة 2


الوكيل الاخباري - أعطيت نحو 14 ألف جرعة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا في الأردن خلال أربع وعشرين ساعة ماضية، وفق بيانات وزارة الصحة الأحد.

وتوزعت الجرعات المعطاة البالغ عددها 14270 جرعة، على 7610 جرعة أولى و6660 جرعة ثانية، بحسب الأرقام الرسمية.

وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، 7574613 جرعة، توزعت على 4004226 جرعة أولى و3570387 جرعة ثانية.

ووصل عدد المسجلين على المنصة التي أطلقتها وزارة الصحة والخاصة بتلقي اللقاحات، إلى 4379039 شخصا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102021917613161873378

مذكرة تفاهم بين جامعة مؤتة والكهرباء الوطنية في البحث والتدريب

w

الجامعة الهاشمية تبحث التعاون المشترك مع الملحقية الثقافية الكويتية

w

وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأممي الخاص لسوريا

w

أسس لتوسيع شريحة المستفيدين من فلس الريف

رئاسة

الموافقة على بيع بذار القمح للمزارعين بـ450 ديناراً للطن

112021611031888300326

تخفيض نسبة رسم التجزئة المستوفى من شركات الإسكان

أخبار متعلقة
10202130175229360596794

لجنة الاوبئة : الصحة قامت بوضع 40 فرقة متجولة بالمحافظات

1020213174520147296035

توضيح حكومي بشأن استمرار تطبيق قانون الدفاع

الصحة

اعطاء نحو 14 ألف جرعة لقاح الاربعاء

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم الاربعاء

1020217175333922909114

كلنا الأردن تشارك بالحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا بالكرك

العراق

الملك يهنئ بنجاح العراق في إجراء الانتخابات النيابية