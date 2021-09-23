إعطاء 16 ألف جرعة لقاح خلال يوم بالأردن

الوكيل الاخباري - أعطيت في الأردن أكثر من 16 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة الخميس.



وتوزعت الجرعات المعطاة البالغ عددها 16784جرعة، على 6783 جرعة أولى و10001 جرعة ثانية بحسب الأرقام الرسمية.



وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي 6.882807 مليون جرعة، توزعت على 3.660647 مليون جرعة أولى، و3.222160 مليون جرعة ثانية.



ووصل عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة، إلى 4102955 مسجلا.

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