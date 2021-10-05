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الثلاثاء، 05-10-2021 06:35 م

إعطاء 19 ألف جرعة لقاح خلال يوم في الأردن

وزارة الصحة 2


الوكيل الاخباري - أعطيت في الأردن، نحو 19 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة الثلاثاء.

وتوزعت الجرعات المعطاة خلال 24 ساعة والبالغة 19215 جرعة، على 9252 جرعة أولى، و9963 جرعة ثانية، بحسب الأرقام الرسمية.

وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، 7.082081 مليون جرعة، توزعت على 3.749935 مليون جرعة أولى، و3.332146 مليون جرعة ثانية.

ووصل عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة إلى 4.167475 مليون مسجل.

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