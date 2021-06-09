إعطاء 29583 جرعة جديدة من اللقاح الواقي من كورونا في الأردن الأربعاء

الوكيل الاخباري -

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أعطيت، الأربعاء، 29583 جرعة جديدة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا في الأردن، مقابل 86201 جرعة ليوم الثلاثاء، وفق بيانات وزارة الصحة.ووصلت حصيلة متلقي الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من فيروس كورونا في الأردن إلى 1.892782 مليون شخص وفق إعلان وزارة الصحة الأربعاء.وتلقى 594835 ألف شخص جرعتي اللقاح الواقي من الفيروس، فيما بلغ عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح 2.803526 مليون شخص، وبزيادة قدرها 27912 مسجلا خلال 24 ساعة.وعبّر عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، الاثنين، عن أمله في الوصول إلى 4 ملايين متلقٍ للقاح في الأردن بحلول الأول من أيلول/سبتمبر.