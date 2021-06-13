إعطاء ‭73267‬ جرعة جديدة من لقاح كورونا اليوم

الوكيل الإخباري- أُعطيت الأحد، ‭73267‬ جرعة جديدة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا في الأردن، لتصل حصيلة الجرعات منذ بدء حملة التطعيم إلى ‭2.601824‬ مليون جرعة، وفق بيانات وزارة الصحة.

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الجرعات الجديدة توزعت على ‭20314‬ جرعة أولى، و52953 جرعة ثانية، وفق بيانات وزارة الصحة.



الثلاثاء، أُعطيت 86201 جرعة، و29583 الأربعاء، و27397 جرعة الخميس، و12905 جرعات السبت.



ووصل عدد متلقي الجرعة الأولى حتى الأحد إلى 1.922977 مليون، فيما تلقى 678847 شخصا جرعتي اللقاح، وبلغ عدد المسجلين في المنصة 2.866380 مليون مسجل حتى الأحد.