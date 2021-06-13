إعطاء ‭73267‬ جرعة جديدة من لقاح كورونا اليوم

الوكيل الإخباري- أُعطيت الأحد، 73267 جرعة جديدة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا في الأردن، لتصل حصيلة الجرعات منذ بدء حملة التطعيم إلى 2.601824 مليون جرعة، وفق بيانات وزارة الصحة.
الجرعات الجديدة توزعت على 20314 جرعة أولى، و52953 جرعة ثانية، وفق بيانات وزارة الصحة.
الثلاثاء، أُعطيت 86201 جرعة، و29583 الأربعاء، و27397 جرعة الخميس، و12905 جرعات السبت.
ووصل عدد متلقي الجرعة الأولى حتى الأحد إلى 1.922977 مليون، فيما تلقى 678847 شخصا جرعتي اللقاح، وبلغ عدد المسجلين في المنصة 2.866380 مليون مسجل حتى الأحد.