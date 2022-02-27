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الأحد، 27-02-2022 03:39 م

إعفاء أبناء مصابي الجيش وفئات أخرى من رسوم التوجيهي

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الوكيل الإخباري -  أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعفاء عدد من الفئات من طلبة الثانوية النظاميين في المدارس الحكومية والخاصة من رسوم التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.

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وشمل القرار بحسب تعميم صدر عن الوزارة اليوم الأحد، أبناء المصابين من منتسبي القوات المسلحة بإعاقات جسمية تمنعهم من إعانة أنفسهم، إضافة إلى أبناء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، والطلبة الذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحان تطبيقا البرتوكول الصحي الخاص بفيروس كورونا.


واشترطت الوزارة في تعميمها على الطلبة من الفئات المذكورة تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت حالتهم إلى مديرية التربية التابع لها.

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