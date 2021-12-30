إعلام اليرموك تفوز بعدة جوائز في مجال الفنون الإعلامية

الوكيل الإخباري - حصدت كلية الإعلام في جامعة اليرموك مجموعة من الجوائز الطلابية المميزة، من خلال مشاركة طلبتها في عدد من المسابقات البحثية والمهرجانات الإبداعية في مختلف المجالات والفنون الإعلامية.

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وشارك في هذه الجائزة التي نظمتها الجامعة الأردنية، 182 طالبا يمثلون 17 جامعة من مختلف التخصصات العلمية والإنسانية.



وفي الدورة الثانية لمهرجان إبداعات طلبة الإعلام بجامعة الزرقاء، حصلت الكلية على 7 جوائز في هذا المهرجان.



وقال عميد الكلية الدكتور تحسين منصور، إن مشاركة الكلية في هذه المسابقات والنشاطات وتحقيقها لهذه الإنجازات من خلال طلبتها يعكس أهمية دور الكلية واقسامها الأكاديمية ومخرجاتها على الساحة الإعلامية المحلية والعربية والدولية.



وأضاف أن هذه النتائج تؤكد المكانة الأكاديمية والمهنية للكلية ومخرجاتها المتميزة، والتي تتسلح بالعلم والمعرفة عبر تقديم الكفاءات المميزة القادرة على حمل رسالة المهنة السامية، وتعميق الرسالة الوطنية بتعظيم الإنجازات والبناء عليها.



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