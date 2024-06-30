الأحد 30-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 30-06-2024 11:02 ص

إعلان أسماء المستفيدين من قرض الإسكان العسكري لشهر تموز

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الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري وعلى الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 01/07/2024 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهرة عمان يوم الاثنين الموافق   8/7/2024 لمتابعة الموقع الالكتروني للقوات المسلحة الأردنية لمعرفة اسماء المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم للبنك.

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أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 7 -2024 أنقر هنا

أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 7 -2024 أنقر هنا 


 




 

 


 

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