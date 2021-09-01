إعلان الفائزين بجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

الوكيل الاخباري - رعى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة ، رئيس اللجنة التوجيهية لجائزة وليّ العهد اليوم الأربعاء، الحفل الافتراضي لإعلان الفائزين بالدورة الثانية لجائزة "وليّ العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية" والتي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية في تحديث وتطوير العمل الحكومي والتعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الامارات العربيّة المتحدة الشقيقة.



وقال الهناندة إنّ الجائزة جاءت لتشجيع الإبداع والابتكار لدى طلبة الجامعات في المملكة وتَبنّي أفكارهم بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتسهيلها، من خلال ابتكار حلول إبداعية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة، ضمن عشرة قطاعات .

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