إعلان الفائزين بمسابقة الكاتب الصغير في المكتبة الوطنية

الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة نقطة ضوء عن أسماء الفائزين بمسابقة الكاتب الصغير التي أطلقتها بمناسبة اليوم العالمي لكتاب الطفل، خلال حفل مساء أمس، في دائرة المكتبة الوطنية بعمان.

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وسلم مندوب وزيرة الثقافة، مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، الجوائز التكريمية للفائزين بالمسابقة التي شارك فيها طلاب المدارس الحكومية والخاصة في عمان والمحافظات.



وبحسب بيان صحفي صدر اليوم الأحد، فازت بالمركز الأول الطالبة هدى خالد نعيم زهران من مدرسة أم كلثوم بنت الرسول في عمان، عن قصة "جستن واختراعه العجيب" وقيمتها 250 ديناراً، وبالمركز الثاني الطالبة ندى عمر عبد الرحيم خدرج من أكاديمية بناة الغد في عمان، عن قصة "قصة نجاح" وقيمتها 200 دينار، وبالمركز الثاني مكرر الطالبة رانيا فنطول حمد العون من مدرسة صبحا للبنات في المفرق، عن قصة "مبدع ولكن" وقيمتها 200 دينار، فيما فازت الطالبة لين غسان محمد المصري من مدرسة البتراوي الجنوبي في الزرقاء، عن قصة "أمل بلا ألم" وقيمتها 150 ديناراً.



كما فازت بالمركز الثالث مكرر الطالبة راما هايل يحيى القطاونة من مدرسة ذات النطاقين الأساسية في الكرك، عن قصة "أقدام تشق الطريق" وقيمتها 150 دينارا، وبالمركز الرابع الطالب عيسى محمد مجلي سكر من مركز زها الثقافي/ فرع خلدا في عمان، عن قصة "أفكار ذهبية" وقيمتها 100 دينار، وبالمركز الرابع مكرر الطالبة نور محمد عامر العطاونة من مركز تأهيل المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة/ مخيم الطالبية في عمان عن قصة "متى أحصل على حقي"، وقيمتها 100 دينار.



وقالت ممثلة المنظمة الدكتورة فيروز عمرو، إن المبادرة تهدف إلى تشجيع القراءة والكتابة والإبداع للفئات العمرية الصغيرة واكتشاف مواهبهم وتشجيعهم على حب القراءة والاطلاع والرغبة في تثقيف أنفسهم وإثراء مخزونهم اللغوي وتعميق محبتهم للغة العربية وتعزيز قدراتهم على التعبير عن آرائهم وأفكارهم بشكل مستقل.