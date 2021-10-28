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الخميس، 28-10-2021 11:56 ص

إعلان الفائزين بمسابقة المحاكمة الصورية الوطنية في القانون الدولي الإنساني

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الوكيل الإخباري- نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع المعهد القضائي الأردني، أمس الأربعاء، حفلا ختاميا للإعلان عن الفائزين بمسابقة المحاكمة الصورية الوطنية في القانون الدولي الإنساني للعام الحالي.

وتهدف المسابقة التي شاركت فيها 16 جامعة حكومية وخاصة، إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، والمساعدة في تطوير طرق التعلم والتعليم في مؤسسات التعليم العالي من خلال تبني أسلوب عملي يساعد الطلاب على المشاركة، وتحفيز قدرتهم على الابتكار والتفكير النقدي في مسائل القانون الدولي الإنساني المختلفة. وفاز بالمركز الأول بالمسابقة، فريق جامعة البترا.

كما فاز بجائزة افضل المترافعين، الطالبة حراء شعبان من جامعة اليرموك بالمركز الأول، والطالب راكان الوزني من جامعة العلوم الإسلامية العالمية بالمركز الثاني، والطالبة رغد حدوي من جامعة العلوم التطبيقية بالمركز الثالث.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن، سارة أفريلود: إن التنافس كان شديدا، وأعجبت حقا بالمنافسة القانونية بين طلبة الجامعات المشاركة منذ الجولات التمهيدية التي بدأت في 20 تشرين الأول.

يشار إلى أن اللجنة تسعى إلى بناء قدرات الجامعات، وإدماج أعضاء هيئات التدريس في دورات دولية وإقليمية لتعزيز المعرفة بالقانون الدولي الإنساني، وتصميم أنشطة تعليمية تفاعلية لتعزيز اهتمام طلبة القانون والمحامين والقضاة بهذا القانون.

وحضر الحفل عدد من ممثلي السفارات والمنظمات الدولية والوزارات والجامعات الأردنية ومديرية الأمن العام ودائرة قاضي القضاة.

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