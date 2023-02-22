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الأربعاء، 22-02-2023 10:36 ص

إعلان القبول المباشر ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول في البلقاء التطبيقية

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الوكيل الاخباري- اعلن المسجل العام في جامعة البلقاء التطبيقية عن توفر شواغر في الكليات والتخصصات التالية لمرحلة البكالوريوس وحسب الشواغر المتوفرة من المقاعد المقررة للقبول للفصل الثاني 2022/2023 لطلبة الدورة التكميلية.

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وقالت الجامعة في منشور عبر "فيسبوك" على من يرغب التسجيل فيها الدخول إلى الرابط التالي وتقديم الطلب من خلال وحدة قبول التنسيق الموحد علما بأن سيتم القبول فيها ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول. 

 

وأضاف في حال أن الطالب لم يكن مقدما لطلب القبول الموحد ورغب في التسجيل فيها مراجعة وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

للتسجيل (انقر هنا)

 




 

 


 

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