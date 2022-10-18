الثلاثاء 18-10-2022
الوكيل الاخباري

بدء استقبال طلبات الاستفادة من قطع الأراضي السكنية في الكرك

افتتاح الأسبوع العالمي للغة والثقافة الإيطالية بالأردنية

رابطة الكتاب الأردنيين تختتم فعاليات المهرجان الشعري للرابطة بإربد

ندوة توعوية حول آفة المخدرات بالبلقاء التطبيقية

ولي العهد : لا يوجد أقدر من عمي الحسن عندما يكون الحديث عن تاريخ الاردن

إعلان المرشحين لمقاعد شاغرة في تخصصات طبية - رابط

الخرابشة يستبعد حصول وباء الكوليرا في الأردن

جلسة حوارية لمعهد غرب آسيا وشمال أفريقيا في المفرق حول المساعدات للاجئين

أخذ عينات من المواد الغذائية المستوردة من سوريا للتأكد من عدم وجود الكوليرا

مستشار حكومي لا يستبعد تسجيل حالات فردية بالكوليرا في الاردن

الثلاثاء، 18-10-2022 09:24 م

إعلان المرشحين لمقاعد شاغرة في تخصصات طبية - رابط

102022114250541624116


الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أسماء الطلبة المرشحين للقبول في المقاعد الشاغرة في تخصصات الطب، وطب الأسنان، ودكتور الصيدلة والصيدلة في الجامعات الأردنية الرسمية (الدفعة الثانية والأخيرة)، والمخصصة لطلبة السنوات السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدون) والذين تقدموا سابقاً بطلبات للقبول الموحد للعام الجامعي 2022 / 2023.

وفي بيان، اليوم الثلاثاء، قالت الوحدة إنه وانطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه، فقد تم إعلان كامل أسماء الطلبة المرشحين للقبول في هذه المقاعد، ومعدلاتهم في شهادة الثانوية العامة الأردنية، منوهة بأنه وللتعرف على أسماء الطلبة المرشحين للقبول إضافةً إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية السابقة والجديدة لطلبة السنوات السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدون) الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: اضغط هنا 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تعرف-على-محافظة-الكرك

بدء استقبال طلبات الاستفادة من قطع الأراضي السكنية في الكرك

102022189219729940621

افتتاح الأسبوع العالمي للغة والثقافة الإيطالية بالأردنية

eee

رابطة الكتاب الأردنيين تختتم فعاليات المهرجان الشعري للرابطة بإربد

eeee

ندوة توعوية حول آفة المخدرات بالبلقاء التطبيقية

fffff

ولي العهد : لا يوجد أقدر من عمي الحسن عندما يكون الحديث عن تاريخ الاردن

1020221221448178059650

الخرابشة يستبعد حصول وباء الكوليرا في الأردن

أخبار متعلقة
9cd0fb2b-التعليم-العالي-2

إعلان المرشحين للقبول في شواغر التخصصات الطبية - أسماء

311157514_5778444968881753_4756488856518946338_n

الناطق باسم التعليم العالي: اخيراً تحقق الحلم

10202210113538550693638

موعد تقديم الطلبة لشواغر الطب والصيدلة

a06c886de2375d74520e92f4a9df707f

التعليم العالي: فرصة أخيرة لتسديد الرسوم الجامعية اليوم الخميس

9cd0fb2b-التعليم-العالي-2

القبول الموحد : صدور نتائج الترشيح للطلبة أبناء الأردنيات - رابط

920222164611187284392

توضيح حول موعد صدور نتائج القبول الموحد