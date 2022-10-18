إعلان المرشحين لمقاعد شاغرة في تخصصات طبية - رابط

الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أسماء الطلبة المرشحين للقبول في المقاعد الشاغرة في تخصصات الطب، وطب الأسنان، ودكتور الصيدلة والصيدلة في الجامعات الأردنية الرسمية (الدفعة الثانية والأخيرة)، والمخصصة لطلبة السنوات السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدون) والذين تقدموا سابقاً بطلبات للقبول الموحد للعام الجامعي 2022 / 2023.



وفي بيان، اليوم الثلاثاء، قالت الوحدة إنه وانطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه، فقد تم إعلان كامل أسماء الطلبة المرشحين للقبول في هذه المقاعد، ومعدلاتهم في شهادة الثانوية العامة الأردنية، منوهة بأنه وللتعرف على أسماء الطلبة المرشحين للقبول إضافةً إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية السابقة والجديدة لطلبة السنوات السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدون) الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: اضغط هنا

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