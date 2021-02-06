إعلان النتائج النهائية لمرشحي المنح والقروض الداخلية

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، القوائم النهائية لأسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للطلبة الدارسين في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية لمستويي البكالوريوس والدبلوم المتوسط والمنفذة للعام الجامعي الحالي.وبلغ عدد المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط التقدم بطلبات حسب التعليمات وفقا للوزارة 63241 طالبا وطالبة، جرى ترشيح 50517 طالبا وطالبة منهم بنسبة 80 بالمئة للاستفادة من البعثات والمنح والقروض لهذا العام، وتوزع المرشحون للاستفادة بين 46936 طالبا وطالبة لمرحلة البكالوريوس، و3581 طالبا وطالبة لمرحلة الدبلوم. ويأتي هذا الإعلان -بحسب الوزارة- بعد دراسة ومعالجة جميع الاعتراضات الإلكترونية المقدمة من الطلبة بعناية واهتمام شديدين.