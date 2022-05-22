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الأحد، 22-05-2022 02:23 م

إعلان برنامج فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال في الأردن

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الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال السَّادس والسَّبعين، عن برنامج الفعاليَّات والأنشطة التي ستقام بهذه المناسبة في جميع محافظات المملكة، بدءاً من يوم الأربعاء المقبل، ولمدَّة ثلاثة أيَّام.

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ويتضمَّن البرنامج، المواقع الرَّئيسة لإقامة الأنشطة والفعاليَّات، ومواعيد إقامتها في جميع المحافظات، والتي ستبدأ في توقيت واحد، في تمام السَّاعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء، وتستمرُّ كذلك ليوميِّ الخميس والجمعة المقبلين، وتنتهي يوميَّاً في تمام السَّاعة العاشرة مساء.


وتهدف الفعاليات والأنشطة إلى إحياء مناسبة عيد الاستقلال لهذا العام، وتهيئة أجواء من البهجة والفرح للمواطنين، بعد الظروف الصَّعبة التي مرُّوا بها خلال السَّنتين الماضيتين بفعل جائحة كورونا.


للاطلاع على برنامج الفعاليَّات والأنشطة التي ستقام في جميع محافظات المملكة أنقر هنا

 




 

 


 

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