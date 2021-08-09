إعلان ترتيبات قبول طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات

الوكيل الإخباري - تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الطلبة ذوي الإعاقة الراغبين بالتقدم بطلبات للاستفادة من المقاعد المخصصة لهم في البرنامج العادي في الجامعات الأردنية الحكومية، والطلبة الراغبين بالتجسير في الجامعات الحكومية، والخاصة سرعة مراجعة الوحدة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 15 / 8 / 2021 ، وفقاً للإجراءات التالية:

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1. إحضار النسخة الأصلية من تقرير اللجان الطبية اللوائية.



2. إحضار النسخة الأصلية من التقرير التشخيصي المعتمد والصادر عن المستشفيات الحكومية، المستشفيات الجامعية، الخدمات الطبية الملكية و مراكز تشخيص الإعاقة والمركز الوطني للصحة النفسية العامة للطلبة ذوي الاعاقة النفسية.



3. تعبئة نموذج الاستفادة المعتمد من الوحدة.



4. تقديم طلب قبول موحد إلكتروني (خاص بطلبة الثانوية العامة) من خلال الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد عند إعلان الوحدة عن ذلك.



5. إحضار نسخة عن مصدقة الشهادة الجامعية المتوسطة للطلبة الراغبين بالتجسير شريطة أن يكون معدل الطالب في الامتحان الشامل (65%) على الأقل، وذلك وفقاً للسياسة العامة لقبول الطلبة في مرحلة التجسير.



يشترط أن تتضمن التقارير الطبية ما يلي:



• الإعاقة البصرية: تعتمد حدة الإبصار (6/21) أو أقل في العين الفضلى و/أو أن لا يتجاوز المجال البصري (20) درجة في العين الفضلى مع أفضل تصحيح ممكن على أن يحتوي التقرير الطبي على التشخيص وحدة الإبصار والمجال البصري.

• الإعاقة السمعية: تعتمد مستوى ضعف السمع (55) ديسيبل دون استخدام المعينات السمعية أو (35) ديسيبل أو أكثر في كلتا الأذنين مع استخدام المعينات السمعية بعد إجراء العلاج الطبي والجراحي إذا لزم (على أن تحسب عتبة السمع من الذبذبات (500-1000- 2000-4000) هيرتز، وأن يكون التقرير الطبي صادر عن طبيب سمعيات أو أخصائي سمعيات مصدق من طبيب أنف أذن وحنجرة.



• الإعاقة الحركية : أن يحتوي التقرير الطبي على طبيعة ودرجة الإعاقة الحركية/ الجسدية الخاضعة لهذه الترتيبات وفقاً للمعايير والضوابط والشروط الصادرة عن اللجنة الطبية المختصة المشكلة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها. وفي كل الأحوال يجب أن تكون هذه الإعاقات على اختلاف طبيعتها ودرجتها خاضعة لتعريف الإعاقة الوارد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.



• قصار القامة، اعتماد طول (131) سم فما دون للذكور، و(121) سم فما دون للإناث.

• الإعاقة النفسية (الفصام العقلي، الفصام العقلي الزوري، الذهان الزوري، اضطراب المزاج ثنائي القطب): تقرير طبي صادر عن المركز الوطني للصحة النفسية في العاصمة.



علماً بأن الوحدة ستقوم بتحويل الطلبة للخضوع للفحص الطبي من قبل اللجنة الطبية المختصة المشكلة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في اعتماد هذه التقارير والتأكد من انطباق شروط الإعاقة عليهم، حيث ستكون مواعيد مراجعة هذه اللجنة وفقا لنوع الإعاقة كما يلي:



• الإعاقة البصرية/ مراجعة مستشفى الجامعة الأردنية/عيادة الدكتور نخلة أبو ياغي



الاثنين (8-3) (صباحاً + مساءً)

الثلاثاء (8-11) (صباحاً فقط)

• الإعاقة السمعية/ مراجعة مستشفى الجامعة الأردنية/عيادة الدكتور خضر جودة.



الاثنين (12- 1) مساءً

الأربعاء (8 – 9) صباحاً



• الإعاقة الحركية وقصار القامة/ ستتواجد اللجنة الطبية أيام السبت فقط من كل أسبوع ما بين الساعة (10 – 12) صباحاً في قاعة وحدة تنسيق القبول الموحد/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



• الإعاقة النفسية مراجعة عيادة عمان الاستشارية/دوار المدينة الرياضية مقابل مدارس الرأي/ الدكتور داهود رداد، أو الدكتور عبدالرحمن عبدالقادر/ أيام الأربعاء من كل أسبوع ما بين الساعة (9-1) ظهراً.



ملاحظة هامة آخر موعد لاستقبال الطلبات سيكون وفقاً لما يلي:



• آخر موعد لتقديم الطلبات للطلبة الراغبين بالاستفادة من مقاعد البكالوريوس في الجامعات الحكومية هو نهاية دوام يوم الخميس 26 / 8 / 2021 .



• آخر موعد لتقديم الطلبات للطلبة الراغبين بالاستفادة من مقاعد التجسير في الجامعات الحكومية هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق 30 / 9 / 2021 .



• آخر موعد لتقديم الطلبات للطلبة الراغبين بالاستفادة من مقاعد التجسير في الجامعات الخاصة هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7 / 10 / 2021.



• لا يجوز للطالب مراجعة الطبيب المختص لأكثر من مرة واحدة فقط.

