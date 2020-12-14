الإثنين 14-12-2020
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إعلان حالة الطوارئ المتوسطة تحسبا للأمطار

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الإثنين، 14-12-2020 07:46 ص

غرف عمليات في المحافظات

إعلان حالة الطوارئ المتوسطة تحسبا للأمطار

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وزارة الأشغال العامة والإسكان


الوكيل الإخباري - تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان عن حالة الطوارئ المتوسطة،  اعتبارا من مساء اليوم الإثنين ، تحسبا للظروف الجوية المتوقعة التي أعلنت عنها دائرة الأرصاد الجوية.

وتدعو الوزارة، وفق بيان وصل "الوكيل الإخباري"، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية.

أرقام غرف العمليات

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية  ٠٦٥٨٥٠١١١
غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١
غرفة عمليات مديرية  أشغال محافظة جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧
غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبا ٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء٠٧٨٠٣٧٧١٢٥
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣
غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١
غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤

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