إعلان حالة الطواريء المتوسطة اعتبارا من مساء اليوم

الوكيل الاخباري -

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تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان عن حالة الطواريء المتوسطة اعتبارا من مساء اليوم للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة وفق بيانات دائرة الأرصاد الجوية.وتدعو الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية.أرقام غرف العملياتغرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١غرفة عمليات العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١غرفة عمليات الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١غرفة عمليات جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧غرفة عمليات مادبا٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦غرفة عمليات معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨غرفة عمليات المفرق ٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩غرفة عمليات البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣غرفة عمليات الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠غرفة عمليات عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤غرفة عمليات الزرقاء ٠٧٨٠٣٧٧١٢٥غرفة عمليات العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١غرفة عمليات اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣غرفة عمليات الرمثا ٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨غرفة عمليات البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤