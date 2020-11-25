الأربعاء 25-11-2020
الوكيل الاخباري

إعلان حالة الطواريء المتوسطة اعتبارا من مساء اليوم

إقرار مُعدّل نظام المطاعم السياحيّة بالأردن

مستشفى الملكة علياء الميداني يرفع السعة الاستيعابية إلى 570 سريرا

16 وفاة بكورونا في لبنان و14 بالسعودية

اعلان صادر عن وزارة الصحة

وزير التنمية الاجتماعية يؤكد أهمية تنسيق الجهود المتعلقة بالحماية الاجتماعية

محافظة وبيضون عضوين في مجلس التعليم العالي

توقيف 10 أشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية

المياه: إعادة الضخ لمناطق في السلط

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الأربعاء، 25-11-2020 09:37 م

إعلان حالة الطواريء المتوسطة اعتبارا من مساء اليوم

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الوكيل الاخباري - تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان عن حالة الطواريء المتوسطة  اعتبارا من مساء اليوم للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة وفق بيانات دائرة الأرصاد الجوية.
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وتدعو الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية.

أرقام غرف العمليات

غرفة العمليات الرئيسية  ٠٦٥٨٥٠١١١
غرفة عمليات العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١
غرفة عمليات الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١
غرفة عمليات جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧
غرفة عمليات مادبا٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦
غرفة عمليات معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨
غرفة عمليات المفرق ٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩
غرفة عمليات البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣
غرفة عمليات الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠
غرفة عمليات عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤
غرفة عمليات الزرقاء ٠٧٨٠٣٧٧١٢٥
غرفة عمليات العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١
غرفة عمليات اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣
غرفة عمليات الرمثا ٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨
غرفة عمليات البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤

 




 

 


 

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