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إعلان خطة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

الخميس، 04-02-2021 08:09 م

إعلان خطة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية، اليوم الخميس، العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة، للتعامل مع الظروف الجوية السائدة.
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وعممت الوزارة على البلديات ومديريات الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة أخذ الاحتياطات كافة وفتح غرف عمليات والتأكد من جاهزية العبارات والمناهل وتفقد مجاري الأودية، وتأمين الآليات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية.

ودعت المواطنين إلى اخذ اقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والاودية والابلاغ عن اي ملاحظة من خلال أرقام هواتف غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة: 064631987، 064622372، 064652697، فاكس غرفة العمليات المركزية: 064650239، 064652269، او إيميل غرفة العمليات المركزية [email protected]

 




 

 


 

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