السبت 27-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 27-04-2024 09:12 ص

إعلان صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية

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الوكيل الاخباري- أعلنت عمادة شؤون الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية عن تمديد تحميل صور الطلبة الخريجين على الفصل الدراسي الأول 2023/2024، والمتوقع تخرجهم على الفصل الدراسي الثاني 2023/2024، والمتوقع تخرجهم على الفصل الدراسي الصيفي 2023/2024، لغايات الكتاب السنوي 2023/2024 من طلبة الدراسات العليا والبكالوريوس والشهادة الجامعية المتوسطة لتاريخ 16/5/2024، على الرابط التالي:-

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http://forsanapp.bau.edu.jo:8080/stdphoto/Login.jsp

 وضمن  الشروط التالية :-


أولاً: الصورة بالروب الجامعي بحيث يكون لون الروب أبيض لطلبة الدراسات العليا والبكالوريوس أصفر لطلبة الدبلوم المتوسط.


ثانياً: لون خلفية الصورة أزرق سماوي.


ثالثاً: لا يظهر شعار الجامعة بالصورة.


رابعاً: أن تكون الصورة مخزنة على نظام (JPG  ) وبحجم (3M.B) والالتزام بالصورة الرسمية بعدم ارتداء طاقية تخرج ، وشهادة جامعية.


 




 

 


 

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