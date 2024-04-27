إعلان صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية

الوكيل الاخباري- أعلنت عمادة شؤون الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية عن تمديد تحميل صور الطلبة الخريجين على الفصل الدراسي الأول 2023/2024، والمتوقع تخرجهم على الفصل الدراسي الثاني 2023/2024، والمتوقع تخرجهم على الفصل الدراسي الصيفي 2023/2024، لغايات الكتاب السنوي 2023/2024 من طلبة الدراسات العليا والبكالوريوس والشهادة الجامعية المتوسطة لتاريخ 16/5/2024، على الرابط التالي:-

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http://forsanapp.bau.edu.jo:8080/stdphoto/Login.jsp

وضمن الشروط التالية :-



أولاً: الصورة بالروب الجامعي بحيث يكون لون الروب أبيض لطلبة الدراسات العليا والبكالوريوس أصفر لطلبة الدبلوم المتوسط.



ثانياً: لون خلفية الصورة أزرق سماوي.



ثالثاً: لا يظهر شعار الجامعة بالصورة.



رابعاً: أن تكون الصورة مخزنة على نظام (JPG ) وبحجم (3M.B) والالتزام بالصورة الرسمية بعدم ارتداء طاقية تخرج ، وشهادة جامعية.