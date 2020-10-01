إعلان قائمة إساءة الاختيـــار اليوم

الوكيل الإخباري - تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، قائمة إساءة الاختيار.



وأوضح مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، في تصريح سابق، أن القائمة تم تجهيزها ، والانتهاء من إجراءات التدقيق، وسيتم الإعلان عنها اليوم الخميس.



وأعلنت الوزارة، أول أمس الثلاثاء، أنه وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي فسيتم إعلان أسماء الطلبة غير المقبولين (فئة إساءة الاختيار) الحاصلين على ثانوية عامة أردنية للعام (2020) فقط، ضمن قائمة القبول الموحد، وحسب معدلات القبول التنافسية، والشواغر المتاحة في تخصصات الجامعات الأردنية، والذين يبلغ عددهم 11283 طالباً وطالبة.

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