إعلان قائمة القبول الموحد غدا

الوكيل الاخباري-أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محي الدين توق ،الاثنين، أن وحدة تنسيق القبول الموحد ستعلن قائمة القبول الموحد للعام الجامعي (2020 / 2021) مساء غد الثلاثاء.



وأضاف الوزير توق بأن الوزارة ستبدأ باستقبال الطلبة للإجابة على استفساراتهم إن وجدت إعتباراً من صباح يوم الأحد القادم الموافق (4 / 10 / 2020)، وذلك وفقاً لآلية معينة سيتم الإعلان عنها لاحقاً، تعتمد على الحجز المسبق لموعد محدد بالتاريخ والوقت لمراجعة الوزارة وفقاً لبرمجية حجز مواعيد خاصة أُعدت لهذه الغاية حيث لن يُسمح لأي شخص مهما كان بدخول حرم الوزارة قبل هذا التاريخ.



وأكد الوزير توق بأن الحالة الوبائية الموجودة حالياً في المملكة، والارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا يحتم على الوزارة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة الموظفين والمواطنين، والتأكد من الإلتزام بمعايير السلامة العامة وإجراءات التباعد الجسدي، ومنع التجمعات لأكثر من (20) شخص تنفيذاً لأوامر الدفاع الصادرة بهذا الخصوص، وتحت طائلة المساءلة القانونية.



كما أهاب الوزير توق بجميع الطلبة وذويهم الالتزام بالإجراءات التي سيتم الإعلان عنها مطالباً الجميع بعدم الحضور إلى الوزارة دون حجز موعد مسبق، ومتابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر للإطلاع على جميع الإعلانات التي سيتم نشرها تباعاً خلال هذا الأسبوع بعد إعلان قائمة القبول الموحد.

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"والتي تجيب على جزء كبير جداً من استفسارات الطلبة وذويهم وتجنبهم الحاجة لزيارة الوزارة والتسبب في الاكتظاظ غير المبرر ومن هذه الإعلانات : إعلان أسماء الطلبة المرشحين للقبول ضمن قائمة إساءة الإختيار، وإعلان بدء تقديم طلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى، وإعلان بدء تقديم طلبات الالتحاق للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وإعلان أسماء الطلبة المرشحين للقبول ضمن قائمة التجسير". وفق توق.



وأضاف الوزير توق بأن عملية إعلان نتائج القبول الموحد ستتزامن مع إعلان الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في كل تخصص في كل جامعة للعام الحالي ، والتي يمكن للطالب الإطلاع عليها لمعرفة سبب عدم ترشيحه للقبول في أي تخصص، إضافةً إلى أن الطلبة المشمولين بأي مكرمة من المكرمات الملكية السامية يمكنهم مراجعة الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه المكرمة، والتي ليس بالضرورة أن تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



